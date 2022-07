Niemcy zazdroszczą Polakom taniego internetu. Badanie pokazuje, że gigabajty są u nas tanie jak barszcz

Hej, jeśli czyta to któryś z polityków partii rządzącej, to łapcie darmowy slogan wyborczy – Niemcy zazdroszczą Polakom taniego internetu. Byłby to slogan zgodny z prawdą, bo koszt gigabajta internetu mobilnego za naszą zachodnią granicą jest średnio 6,5-krotnie wyższy (!), nawet najtańszy pakiet kosztuje ponad trzykrotnie więcej niż w Polsce. Tak wynika przynajmniej z danych opracowanych przez Cable.co.uk, gdzie przyjrzano się 233 krajom pod kątem średniego kosztu internetu mobilnego.