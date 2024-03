To nie jest zwykła prognoza pogody. Mówią, kiedy fotowoltaika najbardziej się opłaci

Słoneczna i wietrzna pogoda w niedzielę sprawiła, że eksportowaliśmy nadwyżki do Słowacji, Niemiec i Szwecji. Prądu z OZE było po prostu zbyt dużo, więc pracę paneli oraz wiatraków należało ograniczyć, aby utrzymać w systemie pracujące elektrownie węglowe. I niby fakt, że już ponad połowa zapotrzebowania na energię może pochodzić z OZE – czego niedziela jest przykładem – cieszy, ale to też powód do zmartwień. Na takie wyniki nie jesteśmy jeszcze po prostu gotowi.