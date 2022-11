Rząd już wysyła pierwsze alerty RCB przeciw smogowe. Zaczęło się na poważnie

Powietrze w kraju było fatalne. W niektórych rejonach Łodzi normy przekroczone były o tysiąc procent. W sobotni wieczór miałem okazję przejeżdżać przez kilka wsi i niesamowity smród dostawał się nawet do samochodu. A przecież wcale nie mamy do czynienia z zimą stulecia, a jedynie lekkimi przymrozkami. Najwidoczniej Polacy szykują się na niższe temperatury i póki co oszczędzają, paląc czym popadnie.