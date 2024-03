Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Przerażająca nowość od twórców ChatGPT

Według informacji opublikowanych przez Biznes Instytut, średnia stawka lektora w Polsce wynosi od 50 do 150 zł za godzinę pracy. Jeśli przyjmiemy, że lektor może nagrać około 9 tys. słów w ciągu godziny, to koszt 160 tys. słów wyniósłby od 888 do 2 666 zł (przy założeniu, że lektor pracuje przez 18 godz). Wspomniane 15 dol. (czyli około 60 zł) wydaje się cudowną alternatywą. Zwłaszcza że do tej pory dzieła OpenAI sprawowały się bardzo dobrze i choć jeszcze nie słyszeliśmy nowego syntezatora, to można śmiało założyć, że będzie on rewelacyjny.