Cena prądu pójdzie ostro w górę. Ekspert mówi, kto najbardziej odczuje podwyżki

Przedsiębiorcy odczują to po pierwszych fakturach za lipiec czy sierpień, więc pod koniec wakacji będą widzieć na jakim poziomie mają rachunki za energię elektryczną. Inaczej się ma sytuacja u klientów indywidualnych, gdzie ceny reguluje URE, a faktury są wystawiane najczęściej co 6 miesięcy, Ci klienci odczują podwyżki dopiero na pod koniec roku. Chyba, że URE będzie obniżać ceny taryfowe dla klienta indywidualnego, a obecnie jest do tego przestrzeń