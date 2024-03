Stare iPhone'y nadal w cenie. Tego sprzedali za tyle, że mógłbyś kupić ładną kawalerkę

Wczoraj zakończyła się aukcja, na której sprzedano oryginalnego iPhone'a z 2007 r. w wersji 4 GB za 130027,20 dol. - po przeliczeniu kwoty na nasze wychodzi ok. 516 tys. zł. To ogromna suma, jeśli mówimy o smartfonie, no ale podobne sytuacje już miały miejsce – i to nawet nie raz czy dwa. W lipcu 2023 r. sprzedano urządzenie za zawrotne 190 tys. dol., czyli za ok. 755 tys. zł.