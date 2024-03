GPT-4 za chwilę pójdzie do kosza. Idzie nowe, przerażająco lepsze

GPT-4, czyli Generative Pretrained Transformer 4, to zaawansowany model językowy opracowany przez OpenAI. Jest to czwarta generacja technologii GPT, która wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do generowania tekstów, odpowiadania na pytania, tłumaczenia języków, a także do wykonywania wielu innych zadań związanych z językiem. GPT-4 jest multimodalny, co oznacza, że może przetwarzać nie tylko tekst, ale również obrazy, generując na ich podstawie odpowiedzi tekstowe.