Internetowy gigant Google ma problem. W biurze nie mają internetu

Największe amerykańskie koncerny IT znane są z porzucenia typowych biurowców i budowania wręcz fantazyjnych obiektów, stanowiących zarówno przestrzeń do pracy, jak i do rekreacji dla w pocie czoła pracujących inżynierów i licznych pracowników innych działów.



Nie inaczej jest w przypadku Google, którego największe biura uważane są przez osoby postronne za prawdziwe "niebo na ziemi" dla pracowników. Jednak obecnie owo niebo się zapada.