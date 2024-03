Jeden klik i najważniejsza strona jest przy tobie. Google szykuje pomocną funkcję

To funkcja, która pozwoli ci na wyświetlanie stron internetowych w formie małych, skalowalnych okienek Picture-in-Picture (PiP). Dzięki temu będziesz mieć do nich dostęp nawet po wyjściu z aplikacji. To sprytny sposób na ułatwienie szybkiego przełączania się między aplikacją a stroną internetową.