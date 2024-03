Amazon zniszczył jej życie. Bo ukradł jej imię

W krajach anglojęzycznych popularny był mem "This is so sad, Alexa play Despacito" – wtedy drwiny sięgnęły zenitu. W późniejszych latach – szczególnie w czasie pandemii problemy nie ustępowały. Podczas konferencji realizowanych na Zoomie, gdy tylko ktoś wypowiedział imię Alexa, w mieszkaniach osób, które korzystały z głośnika Amazonu (lub innego sprzętu obsługującego asystenta głosowego) urządzenia uruchamiały się w tle.