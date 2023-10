Każda rozmowa z nią wybudzała telefony wokół. Kobieta musiała zmienić imię

Jak informuje brytyjski The Sun, problemy Siri Price z Edynburga rozpoczęły się w 2014 roku, kiedy wraz z premierą iOS 8 Apple dodał do systemu operacyjnego asystenta głosowego - Siri - reagującego na "Hey Siri". Dla Price, która na co dzień pracuje na siłowni i codziennie wchodzi w interakcję z dziesiątkami ludzi, był to problem jednak z czasem jej znajomi i osoby w pracy nauczyły się mówić po prostu "Hey", tak by nie wybudzać iPhone w pobliżu.