Allegro szykuje sporo zmian w Allegro Pay. Widać już pierwsze oznaki

To może być kolejny hit, bo Allegro Pay szybko podbiło serca Polaków. Wystarczyło 9 miesięcy, żeby z usługi skorzystało milion osób. Allegro Pay to usługa typu "kup teraz, zapłać później". Kiedy kupujemy jakiś produkt na Allegro, możemy wybrać metodę płatności Allegro Pay. Po dokonaniu takiego wyboru kupiony produkt zostaje do nas wysłany, ale my jeszcze za niego nie płacimy. W podstawowym wariancie mamy 30 dni na opłacenie produktu, a w przypadku rzeczy droższych niż 300 zł możemy zakup rozbić na raty. Im ich więcej, tym kwota do spłaty wyższa, ale za to łatwiej rozbić cenę na mniejsze kawałki.