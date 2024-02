Robisz zakupy i dostajesz pieniądze. Allegro rusza z nową usługą

Na rynku mamy masę firm, które oferują opcje zwrotu pieniędzy. O ile wtyczki instalowane w przeglądarkach wydają się bardzo wygodne – bo same wyświetlają możliwe kody rabatowe i wartość cashback - to w przypadku kupowania mobilnego nie jest już tak kolorowo. Trzeba instalować aplikację mobilną i logować się do sklepów przy ich użyciu, co do najwygodniejszych rozwiązań nie należy. Nie oznacza, to jednak, że konkurencyjne usługi zwrotów odejdą do lamusa, ale zyskają po prostu bardzo mocnego konkurenta.