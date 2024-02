Twierdza na polskim morzu do kupienia. Wystarczy 5 mln zł

Ruina to dawna niemiecka torpedownia, z której wypuszczano torpedy „F5B przeznaczone dla U-bootów i samolotów wojskowych”, jak piszą autorzy ogłoszenia. Sprzedający podkreśla, że znajdujący się kilkaset metrów od brzegu obiekt jest wyjątkowy, bo to „samo centrum Juraty, a jednak w całkowitym odosobnieniu”. Nietypowa lokalizacja na wodach Bałtyku sprawia, że mamy do czynienia z unikatem w skali Polski.