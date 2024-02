Wchodzisz do mieszkania i coś się nie zgadza. Znaleźli sposób na podkręcanie ogłoszeń

Znowu jednak wracamy do magii pierwszego wrażenia. - Podejrzewam, że biura projektowe, które zaczną wykorzystywać AI do tworzenia fotorealistycznych wizualizacji, będą wygrywać zdecydowanie więcej klientów niż biura podsyłające nudne, odrzucające projekty w robione w Sketchupie – podsumował swoje wrażenia Sadowski. I trudno się nawet z tym spostrzeżeniem kłócić, bo to oczywiste, że wygląd ma znaczenie. A skoro narzędzia są na wyciągnięcie ręki i nie trzeba specjalnych umiejętności, by babciną meblościankę zastąpić szałowym regałem, to możemy spodziewać się, jak będzie wyglądać spora część ogłoszeń z przestrzeniami na sprzedaż czy wynajem. Nowy najemca bądź właściciel najwyżej później będzie się martwił, czy pomysły można zrealizować w rzeczywistości. Ważne, że połknął haczyk.