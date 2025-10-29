REKLAMA
Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość

Klienci mBanku mogą mieć problem z wejściem na stronę banku. Jak poinformował mBank w mediach społecznościowych, serwis jest obecnie niedostępny z przyczyn niezależnych od banku.

Rafał Gdak
mBank zapewnia, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem dostępu strony. Mimo utrudnień, użytkownicy nadal mogą zalogować się na swoje konta:

  • przez aplikację mobilną,
  • lub bezpośrednio poprzez stronę logowania: https://online.mbank.pl/connect/Login.
Bank przeprasza za niedogodności i prosi klientów o cierpliwość.

Strona mBanku nie działa - gdzie leży problem?

Awaria strony głównej mBanku ma związek z globalnymi problemami z dostępem do chmury Microsoftu. Występują problemy z dostępem do Microsoft Store, Microsoft 365, Minecraft.

Rafał Gdak
29.10.2025 19:53
