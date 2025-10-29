Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość

Ładowanie...

mBank zapewnia, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem dostępu strony. Mimo utrudnień, użytkownicy nadal mogą zalogować się na swoje konta:

przez aplikację mobilną,

lub bezpośrednio poprzez stronę logowania: https://online.mbank.pl/connect/Login.

Bank przeprasza za niedogodności i prosi klientów o cierpliwość.

Strona mBanku nie działa - gdzie leży problem?

Awaria strony głównej mBanku ma związek z globalnymi problemami z dostępem do chmury Microsoftu. Występują problemy z dostępem do Microsoft Store, Microsoft 365, Minecraft.

Rafał Gdak 29.10.2025 19:53

