Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość
Klienci mBanku mogą mieć problem z wejściem na stronę banku. Jak poinformował mBank w mediach społecznościowych, serwis jest obecnie niedostępny z przyczyn niezależnych od banku.
mBank zapewnia, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem dostępu strony. Mimo utrudnień, użytkownicy nadal mogą zalogować się na swoje konta:
- przez aplikację mobilną,
- lub bezpośrednio poprzez stronę logowania: https://online.mbank.pl/connect/Login.
Bank przeprasza za niedogodności i prosi klientów o cierpliwość.
Strona mBanku nie działa - gdzie leży problem?
Awaria strony głównej mBanku ma związek z globalnymi problemami z dostępem do chmury Microsoftu. Występują problemy z dostępem do Microsoft Store, Microsoft 365, Minecraft.
