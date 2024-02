Sony chce, żebyś mógł podłączyć gogle PS VR 2 do komputera. Testy już trwają

Gogle Sony PlayStation VR 2 zostały zaprojektowane z myślą wyłącznie o najnowszej konsoli PlayStation 5. Co prawda gracze korzystający z pecetów mają możliwość podłączenia najnowszych gogli Sony do komputera, ale odbywa się to z wieloma problemami i nie do końca wszystko działa tak, jak powinno. Innymi słowy - nie ma tu mowy o natywnym wsparciu, które mogłoby być ogromnym ukłonem w stronę graczy.