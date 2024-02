Orange rusza z promocjami na walentynki. Nie musisz czekać do ostatniej chwili

Aby jednak uzyskać taką cenę, będzie trzeba dobrać abonament L, chociaż i tak to się opłaca – Samsung Galaxy S24 8/128 GB domyślnie kosztuje 4099 zł, a zegarek w tym wydaniu ok. 1300 zł. Mamy tu oszczędność 7 stówek, mimo że będziemy do tego potrzebować abonamentu. Następny na liście jest pakiet nieco tańszych telefonów w postaci nowego Xiaomi Redmi Note 13 4G 6/128 GB + Redmi 13C 128 GB w 24 ratach po 60 zł (łącznie 1440 zł).