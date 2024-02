Ani słowa o walentynkach. Zrobili narzędzie, które pozwala zapomnieć o 14 lutego

Wtyczka działa tak, aby użytkownik korzystający z przeglądarki internetowej nie widział tekstów i grafik nawiązujących do tej okazji. Jak to działa? Wtyczka skanuje obecnie przeglądaną stronę, poszukując na witrynie wszelkich słów oraz zdjęć związanych z miłością i gdy takowe znajdzie, to zastąpi elementy strony neutralnymi wyrażeniami.