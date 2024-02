U Huawei trwają już walentynki. Ruszają obniżki cen

W sklepie internetowym Huawei producent już teraz uruchomił liczne promocje. Zostały obniżone ceny popularnych sprzętów, które dostępne są ekskluzywnie na sklepie producenta: przykładowo najnowszy laptop Huawei MateBook D16 2024 z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM i 512 GB SSD kosztuje 2999 zł, a poza promocją jest to 3299 zł. Mówimy o 300 zł przeceny, a laptop ledwo co zadebiutował pod koniec stycznia. Do urządzenia producent dodaje pakiet Microsoft 365 Family na rok, którego koszt to 430 zł.