Lepiej zrób przelewy teraz. W tych bankach będą utrudnienia

Bankowości mobilne i internetowe w tygodniu najczęściej działają bez większych zarzutów, natomiast w weekendy często zdarzają się problemy z dostępnością. Zdecydowana większość problemów jest wynikiem zaplanowanych prac, które banki zostawiają na wolne dni tygodnia. Nie oznacza to jednak, że przez cały weekend będą problemy z dostępem do usług bankowych. Czeka nas to tylko w określonych godzinach w poszczególnych bankach.