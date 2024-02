Tyle będzie kosztowała nowa opaska Xiaomi. Cena jest zaskakująca

Do europejskiej premiery Mi Banda 8 Pro pozostaje jeszcze kilka tygodni (w Chinach miała miejsce w ubiegłym roku) – oczekuje się, że urządzenie zadebiutuje globalnie na tegorocznych targach MWC (26 – 29 lutego) wraz ze sztandarowym smartfonem Xiaomi 14. Portal Appuals podaje, że opaska na rynku europejskim ma kosztować 89 euro (ok. 386 zł), jednak dobrą wiadomością jest, że sprzedawcy mogą oferować sprzęt w cenie… 69 euro (ok. 299 zł).