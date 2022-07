Xiaomi Mi Band 7 Pro

Dlatego nie zdziwię się, jeśli Mi Banda 8 po prostu nie będzie. Nikt za nim nie zapłacze, pod warunkiem że producent będzie rozwijał modele Pro. To właśnie w nich leży dziś potencjał i to one są bardziej rozwojowym produktem, który wystarczy użytkownikom na lata. Dla Xiaomi to plus, bo spora część użytkowników zwykłych Mi Bandów mogłaby przesiąść się na wersję Pro.