Wiadomości Google bardziej jak komunikator. Dostaną ważną funkcję

Choć Wiadomości Google to aplikacja przede wszystkim do wysyłania i odbierania SMS-ów, to za sprawą funkcji czatu RCS wielu z nas używa jej jak komunikatora, dodając emoji, zdjęcia czy krótkie wiadomości głosowe. Aczkolwiek wciąż nie jest to pełnoprawny komunikator, to za sprawą wysiłków programistów Google'a krok po kroku, Wiadomościom Google coraz bliżej do tego tytułu.