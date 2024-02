Postawili fotowoltaikę, której niemal nie widać. Dzięki niej dworce będą działały zawsze

Pasażerowie w facebookowej dyskusji zapytali przewoźnika, czy w takim razie oszczędności, jakie powinna zapewnić energia ze słońca, przyczynią się do obniżek cen biletów. Można spodziewać się zresztą, że takie pytania będą padać częściej i to w różnych miejscach. Ikea tłumacząc obniżki produktów przyznała, że to poniekąd zasługa odnawialnych źródeł energii i bardziej ekologicznego działania. A skoro wiele firm inwestuje w fotowoltaikę czy farmy wiatrowe i dzięki temu oszczędza, to klienci w teorii mogliby na tym skorzystać.