Obniżyli ceny 5 tys. produktów, bo zainwestowali w roboty i fotowoltaikę. Teraz polskie sklepy mają problem

We wrześniu 2023 r. Ikea zainwestowała w Polsce 130 mln zł, aby obniżyć ceny ponad 500 produktów. Jak informuje serwis dlahandlu.pl kwota urośnie do pół mld zł, dzięki czemu na stałe spadną ceny 5 tys. przedmiotów oferowanych w polskich sklepach. Wyprzedaż jest ogromna, bo dotoczy to niemal połowy asortymentu. Średnia wysokość obniżki wynosi 19 proc., co oznacza powrót do kwot sprzed pandemii.