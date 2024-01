Zaorski walczy ze wspólnotą mieszkaniową. Epicki flip pod znakiem zapytania

Złota 44 to nie tylko budynek, to także status społeczny. Ceny apartamentów zaczynają się od 2 mln zł, a kończą na ponad 40 mln. Wśród właścicieli znajdują się znane osobistości ze świata biznesu, polityki, sportu i kultury. Niektórzy z nich to Jan Kulczyk, Robert Lewandowski, Michał Szpak czy Wojciech Szczęsny. Złota 44 to miejsce, gdzie marzenia się spełniają, a pieniądze nie mają znaczenia.