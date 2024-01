Wiatraki na pełnym morzu zasilają wielkie miasto. To jest przyszłość energetyki

Do tej pory w USA powstały dwie testowe farmy wiatrowe, obie na wschodnim wybrzeżu. Farma wiatrowa Block Island powstała w 2016 r. i doświadczyła wielu problemów, przez co najczęściej nie działała. Problemy dotyczyły zmęczenia materiałów czterech z pięciu turbin oraz erozję odsłaniającą podwodne kable, które dostarczały energię na kontynent. Połączenie tych problemów spowodowało długotrwałe przestoje w celu napraw i kontroli bezpieczeństwa. Virginia Offshore Wind to z kolei projekt pilotażowy rozpoczęty w 2020 r. i testujący możliwości wiatraków na wybrzeżu Wirginii. Dostarcza prąd do 2000 domów.