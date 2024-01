WhatsApp z nowymi funkcjami. W końcu usunięto braki

Popularny produkt Mety, WhatsApp, doczekał się znacznych zmian w kanałach. Te, które zostały dodane do aplikacji w drugiej połowie 2023 roku, działają dokładnie tak samo, jak kanały na Instagramie, chociaż wersja wbudowana w komunikator była nieco opóźniona w porównaniu do innych kanałów. Teraz Mark Zuckerberg ogłosił, że brakujące funkcje trafią nareszcie do WhatsAppa.