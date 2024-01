Smartfon do gier wcale nie musi kosztować fortuny. Oto przykład

Nowa Nubia do gier to taki książkowy przykład smartfona dla graczy. Wystarczy spojrzeć na jej plecki, które pełne są mechowych i cyberpunkowych akcentów. Oczywiście, nie każdy szuka czegoś, co krzyczy, że zostało stworzone do gier, natomiast w większości przypadków telefon i tak ląduje w etui, które nierzadko jest nieprzezroczyste. Cała magia smartfona do gier w tym momencie znika.