„Można nimi pochwalić się na Linkedin.” - pozycję reklamuje autor wpisu na Pepper. W komentarzach można znaleźć wielu sceptyków, według których takie kursy nie mają żadnej wartości. To nie do końca prawda. Nie jest to może uprawnienie na wózek widłowy otwierające drzwi każdej firmy, ale tego typu pozycje w CV pokazują m.in. inicjatywę potencjalnego pracownika oraz jego wolę do rozwijania kompetencji.