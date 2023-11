YouTube wprowadza nową funkcję. Pomoże odnaleźć się w bałaganie

Odkrywanie ciekawych filmów i kanałów jest proste, ale odkrywanie ciekawych filmów na kanale to kwestia dość długiego przewijania, które może wręcz zniechęcić do obejrzenia wideo danego twórcy. Cały proces ma uprościć nowa sekcja na profilu kanałów, która trafi do serwisu już za niecałe dwa tygodnie.