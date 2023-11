Ludzie masowo kasują adblocki. Plan Google'a zadziałał

Kupno YouTube'a Premium jest teraz nieco wyższym wydatkiem - pakiet indywidualny podrożał do 26 zł (z 24 zł), rodzinny zaś z 36 do 47 zł. Nowa polityka najpewniej sprawi, że wiele korzystających z serwisu przekona się do abonamentu, który mimo ostatniej podwyżki dalej jest naprawdę wygodnym i wartym posiadania rozwiązaniem.