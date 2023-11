Tajemnicza misja NATO nad Polską. Przez długie godziny podglądali ten mały kawałek terenu

Global Hawk to jeden największy i najdroższych dronów na świecie. Rozpiętość skrzydeł tego kolosa wynosi ponad 35 m, a długość prawie 15 m. Dron waży z paliwem ponad 14 t i może unieść do 1,5 t ładunku użytecznego, czyli różnych urządzeń do obserwacji i komunikacji. Dron jest napędzany przez silnik odrzutowy i może osiągnąć prędkość ponad 600 km/h. Jego największą zaletą jest jednak zdolność do długotrwałego lotu na dużym pułapie. Global Hawk może latać przez ponad 30 godzin bez przerwy na wysokości ponad 18 km, co daje mu przewagę nad innymi samolotami rozpoznawczymi. Dron jest zdalnie sterowany przez operatora na ziemi, ale może też wykonywać zadania w sposób autonomiczny, według wcześniej zaprogramowanej trasy.