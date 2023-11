Pozwali Skarb Państwa na grube miliony. Poszło o podatek, o którym już zapomnieliście

Opłata reprograficzna jest ściśle związana z prawami autorskimi. To danina dla producentów, twórców i wydawców nagrań na poczet szkody powstałej w wyniku wykorzystywania ich praw autorskich. Jest doliczana do sprzedaży wielu urządzeń elektronicznych. W związku z tym producenci czystych nośników, takich jak kasety wideo, płyty CD-R, DVD-R, kaset magnetofonowych, a także sprzętu przeznaczonego do ich kopiowania takiego jak magnetofony, nagrywarki i odtwarzacze CD lub DVD zobowiązani są do uiszczania tej opłaty na mocy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku.

