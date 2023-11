Plus kusi świąteczną promocją. Można zgarnąć smartfona w prezencie

Ostatnio Orange wprowadził swoją świąteczną ofertę - do światłowodu dorzuca prezenty oraz oferuje dwa smartfony w cenie jednego (drugi za symboliczną złotówkę). Teraz to Plus, jako jeden z czterech głównych operatorów w naszym kraju, wprowadza coś od siebie. Nic w tym dziwnego - im bliżej świąt, tym więcej telekomów rozpoczyna swoje świąteczne i gwiazdkowe promocje. No dobra, ale co dokładnie przygotował Plus?