Orange przygotował się na święta. Zgarnij pół roku internetu lub Netflixa gratis

Dopiero rozpoczął się listopad - jesteśmy świeżo po Święcie Zmarłych, to już wielu odlicza do Świąt Bożego Narodzenia i gwiazdki. Im bliżej grudnia, tym więcej ofert i promocji będzie pojawiało się u coraz to kolejnych firm - także operatorów sieci komórkowych. Orange postanowił już teraz zaskoczyć swoich klientów - oto, co przygotował pomarańczowy operator.