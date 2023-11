Problemy z dostępem bankowości mobilnej w ten weekend. Na liście duże banki

Drugi etap prac technicznych potrwa od 3:00 do 7:00 i tak naprawdę w tych godzinach klienci nie spotkają większych problemów - jedynie nie uzyskają dostępu do zakładki „Karty” w serwisie iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO. Zaplanowano również krótką przerwę w poniedziałkową noc (6 listopada) od godz. 0:45 do 1:45, w której nie będą działać bankomaty PKO BP, a co za tym idzie wpłaty, wypłaty kartami i BLIK-iem, a także płatności zbliżeniowe telefonem.