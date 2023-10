Elon Musk założy bank na Twitterze. Dasz mu swoje pieniądze?

Czasy, kiedy Twitter był jedynie platformą do przeglądania memów i tego, co napisali ważni ludzie (lub szukania sposobów, aby ich scancelować za wpisy sprzed 10 lat) minęły bezpowrotnie. Teraz jego nowa wersja, zwana X, staje się powoli wymarzoną przez Muska lata temu "aplikacją do wszystkiego". A jak do wszystkiego, to i do finansów. Serio, powierzylibyście Muskowi chociażby 100 złotych?