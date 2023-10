Twitter, czyli X będzie teraz Whatsappem. Właśnie dostał funkcję, która to potwierdza

Elon Musk od dawna dąży do stworzenia platformy "do wszystkiego". Sam zakup Twittera został nazwany przez miliardera "przyspieszeniem stworzenia X, aplikacji do wszystkiego". Już teraz mamy tego przedsmak, bowiem na X (dawnym Twitterze) znajdziemy szyfrowane wiadomości, możliwości publikowania ogłoszeń o pracę, Elona Muska grającego w Diablo IV, a z zapowiedzi najgłośniejszą jest ta, w której w X będziemy mogli "prowadzić wszystkie swoje finanse".



Z tej długiej wyliczanki Elon Musk właśnie zrealizował kolejny punkt: połączenia głosowe i wideo.