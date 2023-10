Smart zegarki mówią nam, jak żyć. Medalista olimpijski: to nie są dobre produkty

Tak, firmy próbują to robić, ale to jeszcze nie są dobre rozwiązania. Wszystko rozbija się o dane - oni po prostu mają ich za mało. Rzeczy, które teraz testujemy na zawodowych sportowcach, kiedyś będzie można wprowadzić na rynek, ale jeszcze nie raz. Mimo to duzi producenci popularnych sprzętów próbują narzucić swoim klientom zmiany w zachowaniu, choć te sprzęty nie zbierają dostatecznej ilości informacji, żeby to zrobić. Nie jestem do tego przekonany, bo jeśli nie masz dość danych, to dokładność twoich przewidywań bardzo szybko spada. Bez niektórych danych nie da się przewidzieć, jak zachowa się twój układ hormonalny. Te dane są zbyt uproszone, żeby mogły być precyzyjne. No ale mamy trochę inny punkt widzenia - te firmy nie szkolą sportowców, ale mają na celu sprzedanie kolejnego gadżetu.