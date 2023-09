Jak połączyć smartwatch z telefonem? Instrukcja krok po kroku

Wiele osób oczekujących na pierwszego smartwatcha czy po prostu nieobeznanych z technologią zadaje sobie pytanie: jak połączyć smartwatcha ze smartfonem? Czy wymaga to specjalnego oprogramowania i wiedzy? Strach ma wielkie oczy, bowiem połączenie smartwatcha ze smartfonem jest dziecinnie proste, a my tłumaczymy, jak to zrobić.