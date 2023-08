Oto Garmin Venu 3. Zegarek ma nowość, na którą wszyscy czekali

Mniejszy Garmin Venu 3S zaoferuje do 10 dni pracy bez ładowania w trybie zegarka, do 20 w trybie oszczędzania energii, do 21 godzin w trybie "tylko GPS", do 15 godzin w trybie wszystkich systemów i do 8 godzin w tym samym trybie, ale z włączoną muzyką (8 GB wbudowanej pamięci). Wyniki dla zwykłego Venu 3 to odpowiednio: 14 dni, 26 dni, 26 godzin, 20 godzin i 11 godzin.