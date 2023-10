Samsung wreszcie wprowadzi to, co konkurencja ma od dawna

Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony Atum, że ładowarki te są przeznaczone do urządzeń Samsunga, natomiast warto spojrzeć na wcześniejsze plotki i doniesienia. Od dłuższego czasu po internecie krążą pogłoski, że Samsung planuje wprowadzić do przyszłych modeli smartfonów ładowanie o większej mocy - niejednokrotnie pojawiała się wartość 65 W. Najmocniejsza ładowarka 140 W raczej nie trafi do smartfonów, tylko do sprzętu „większego kalibru”, takiego jak laptopy Samsung Galaxy Book.