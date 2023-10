Te smartfony sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Samsung trafił w dziesiątkę

Wśród modeli S23, to S23 Ultra jest najlepiej sprzedającym się modelem - z 10,69 mln sprzedanych egzemplarzy. Bazowy Galaxy S23 też daje radę, bo dobił do 8,09 mln sprzedanych egzemplarzy. Galaxy S23 Plus to małe rozczarowanie na tle wyżej wymienionych - miał sprzedać się w liczbie 4,11 mln egzemplarzy.