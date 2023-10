Nie chcą masztu w swojej okolicy. Postanowili odkupić działkę i przechytrzyć operatora

Jako że podstęp z wykupieniem działki się nie udał, mieszkańcy próbowali powstrzymać inwestycję poprzez spotkania z burmistrzem czy wojewodą. Dotarli nawet do Państwowego Instytutu Geologicznego, bo domagają się przeprowadzenia badań geologicznych pod kątem zagrożenia tego terenu zapadliskami. Jak sami mówią „w linii prostej [od miejsca, gdzie ma stanąć maszt] jest zaledwie kilkaset metrów do ul. Jana Pawła, tej samej, przy której co rusz pojawiają się zapadliska”. I faktycznie akurat warto to sprawdzić, ale coś czuję, że nawet jeśli wyniki badań wykluczą zagrożenie, to nie przekona to protestujących.