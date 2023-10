Największa morska farma wiatrowa już działa. Jeden obrót turbiny daje prąd na dwa dni

Jak się pewnie domyślacie, postawienie takiego kolosa nie należy do najprostszych zadań. Dlatego też w misji specjalnej brał udział imponujący statek, od którego niższa jest nawet wieża Eiffla – i to o całe sześć metrów. Co prawda to zasługa specjalnych nóg, które pozwalają się wesprzeć na dnie morskim, oraz dźwigu, ale wciąż rozmiary (336 m) imponują.