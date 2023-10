InPost ma nowe Paczkomaty. Takich jeszcze nie było

Paczkomaty możemy spotkać wszędzie, choć zdecydowanie jest ich najwięcej w większych miejscowościach. Inaczej to już wygląda w przypadku mniejszych wsi, gdzie te znajdziemy przede wszystkim w centrum. Natomiast InPost najwyraźniej znalazł na to naprawdę dobry sposób - mowa o wiatach solarnych, które będą stawać na przystankach autobusowych we wsiach i miasteczkach.