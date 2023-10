Huawei MatePad 11 2023 wreszcie w Polsce. Na tym tablecie pracuje się lepiej niż na laptopie

Nowo wprowadzony do sprzedaży Huawei MatePad 11 2023 to tablet o niewielkich wymiarach – jego grubość to tylko 7,2 mm, a waga to 480 gramów, co odpowiada małej butelce wody. Tablet ma prosty i elegancki wygląd z nową kompozytową obudową w kolorze gwiezdnej czerni.