To jest prawdziwy zegarek premium. Huawei Watch ze złota wlatuje do przedsprzedaży

Jest to pierwszy taki zegarek producenta na rynku, który został wprowadzony do Polski z dość prostego powodu - Huawei Watch Ultimate okazał się sukcesem pod względem opinii i sprzedanych egzemplarzy, więc firma jeszcze bardziej idzie w rynek premium. Jeśli chodzi o aspekt wykonania, to oczywiście możemy oczekiwać tu wszystkiego, co najlepsze. Wystarczy spojrzeć tylko na ten zegarek, którego wyróżnia modne, nowoczesne wzornictwo uzyskane dzięki najwyższej dbałości o szczegóły.